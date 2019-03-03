Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yer yok”

DÜZCE(İHA) – Dünya şampiyonu ve eski motosiklet yarışçısı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Biz mecliste 3 ay önce bir kanunu onayladık. Caddelerde hız drift yasaklanacak, cezalar arttırılacak. Peki bu hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Yok öyle bir yer” dedi.

Milli Motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Cumayeri Belediye Başkan Adayı Recep Tuna’nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Kenan Sofuoğlu, sporcu olduğu dönemde Cumayeri ilçesine yapacakları yarış pistinin halen tamamlanamadığını söyledi.

Türkiye’de hız tutkunları için pist eksikliği olduğunu işaret eden Kanan Sofuoğlu, “Türkiye’de çok büyük bir eksiklik var. Motor sporlarına uygun tesis yok. Bu pisti siyasi kimliğim yokken sporcuyken benim yapacağımı söylediler ben de arayış içindeydim. Biz mecliste 3 ay önce bir kanunu onayladık. Caddelerde hız drift yasaklanacak, cezalar arttırılacak. Peki bu hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Yok öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri’nde yapacağız” şeklinde konuştu.

Programda Cumayeri Belediye Başkanı AK Parti Cumayeri Belediye Başkan adıyı Recep Tuna, projelerini tanıttı. Konuşmaların ardından aday tanıtımı yapıldı. Programa katılan Kenan Sofuoğlu, sevenleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.