Sofra yetimler için kuruldu

Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında her sene düzenlenen Dünya Yetimler Günü’nde yetimler ve deprem mağduru çocuklar unutulmadı. Türkiye’nin birçok yerinden dernek, belediye ve vakıflar yetimleri iftar sofralarında ağırladı.

Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında, yetimlere sahip çıkılması konusunun gündemden düşmemesi için her yıl ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak anılması nedeniyle, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sevgi evlerinde kalan ve deprem bölgesinden gelen yetim çocuklar için polis evinde iftar programı düzenlendi. Programda, sevgi evlerinde kalan ve deprem bölgesinden gelen yetim çocuklar ve davetliler, akşam ezanının okunmasıyla dua ederek oruçlarını açtı.

Bu buluşmalar, daha büyük yardımlaşmalara vesile olmalı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korunmaya muhtaç çocuklarla iftar programında buluşmanın, olumsuzlukları hatırlamak yerine birlik ve beraberliğe vesile olması gerektiğini söyledi.

Ramazan iftarlarını her yıl sosyal etkinliklerle geçirdiklerini belirten Vali Karadeniz, “Bu akşam Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ortaklığı, Manisa Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünün organizasyona katkısı ile çocuklarımızla bir araya geldik. Bu programda aramızda, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem sonrasında kentimize gelen misafirlerimiz de var. Bir araya gelişimizin amacı olumsuzlukları hatırlamak olmamalı. Bu buluşmalar, bundan sonra daha büyük yardımlaşma ve dayanışmalara vesile olmalıdır. Daha iyi günlerde buluşmak, daha keyifli ramazan aylarında iftarlarımızı açmayı temenni ediyorum” dedi.

İftar programına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Feridun Gülgeç, Türk Kızılay Başmüfettişi Tolga Uçaner, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Kızılay gönüllüleri ve personeli katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle iftar programı düzenlendi. İftar programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler ile yetim çocuklar ve aileleri katılarak, birlikte iftar yaptı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle iftar programı düzenlendi. İftar programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler ile yetim çocuklar ve aileleri katılarak, birlikte iftar yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İHH ile birlikte düzenlenen iftarda yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Yetim ve öksüzlerin, Allah’ın emaneti olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yetim çocukların inancımızdaki önemini biliyor, yetim ve öksüz evlatlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman onların yanındayız” dedi.