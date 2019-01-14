0553 313 94 23

Şoförüne silah gösterdikleri otobüstekiler polis çıkınca gözaltına alındılar

Manisa'da trafikte tartıştıkları otobüs şoförünü silahla tehdit eden 2 şüpheli, araçtakiler polis çıkınca gözaltına alınmaktan kurtulamadı- Şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan zanlılar serbest bırakıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
Şoförüne silah gösterdikleri otobüstekiler polis çıkınca gözaltına alındılar

MANİSA (AA) - Manisa'da tartıştıkları otobüs şoförünü silahla tehdit eden 2 zanlı, araçtaki yolcular polis çıkınca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar-İzmir kara yolunda M.B.E'nin kullandığı 39 AAC 530 plakalı otomobil, M.B.A. idaresindeki 35 HGN 76 plakalı otobüsü hatalı solladı. Bu duruma tepki gösteren otobüs şoförü, önünde bulunan araçtakileri korna çalarak uyardı.

Şoförün tepkisine sinirlenen otomobildeki M.B.E. ve T.Ö, aracın camını açarak şoföre silah gösterdi.

Zanlıların bulunduğu otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonunda polislerce durduruldu.

Şüphelilerin, silahla tehdit ettiği şoförün kullandığı otobüs de aynı akaryakıt istasyonuna geldi ve araçtaki 28 polis aşağıya indi.

Polisleri görünce şaşkınlık yaşayan M.B.E. ve T.Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve bir bıçak bulundu.

Şehir dışındaki bir görevden İzmir'e döndükleri öğrenilen polis memurları ile otobüs şoförü şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Bu arada, akaryakıt istasyonunda yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde akaryakıt istasyonunda durdurulan otomobilin etrafında bekleyen polisler yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
  1. gözaltı
  2. manisa
  3. otobüs
  4. silah
  5. tehdit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'un en büyük sendikası grev kararında ısrarcı
    1. Tunus'un en büyük sendikası grev..
    2. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    3. Bu kadarına pes! Çılgın sürücü,..
    4. Murat Sivrikaya kimdir nerelidir?
    5. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    6. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    7. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    8. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    9. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    10. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    11. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    12. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    13. Akfa Holding'e FETÖ davası
    14. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    15. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    16. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    17. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    18. Kocaeli'deki cinayet
    19. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    20. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!