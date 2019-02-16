0553 313 94 23

Şoförün seyir halindeyken telefonla görüşmesi yolcuları çileden çıkarttı

Zonguldak’ta hastaneye yolcu taşıyan bir özel halk otobüsünün şoförünün yolculuk sırasında telefonla konuşması yolcuları çileden çıkarttı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:00
Şoförün seyir halindeyken telefonla görüşmesi yolcuları çileden çıkarttı

Zonguldak’ta hastaneye yolcu taşıyan bir özel halk otobüsünün şoförünün yolculuk sırasında telefonla konuşması yolcuları çileden çıkarttı. Sürücüye 235 TL para cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre BEÜ Sağlık Uygulama Merkezi Hastanesine yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü yolculuk sırasında telefonu ile görüştü. Bir eliyle direksiyonu kullanan şoför diğer eliyle telefonun diğer ucundaki kişiyle görüştü. Araçta bulunan yolcuların yanı sıra trafikte seyreden diğer vatandaşları da adeta tehlikeye atan sürücünün davranışı vatandaşların tepkisine neden oldu.


O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sürücü ise görüşmenin sonunda bir ara gözünü yoldan ayırarak telefonundaki aramayı sonlandırdı.


İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da "Hastane hattında çalışmak şoför arkadaşa telefonla konuşma ayrıcalığı getirmemektedir. 235 TL az bile" diyerek tepkisini dile getirdi. Sürücüye ise "Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazı" kullanması dolayısıyla 235 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl genel meclisi seçimleri 2019 CHP İYİ Parti ittifakı çöküyor mu son dakika
    1. İl genel meclisi seçimleri 2019 CHP..
    2. Prens Selman kritik ziyareti iptal etti!
    3. Türk Hava Kurumu 94 yaşında
    4. İsrail’den Ukrayna’ya uçak protestosu
    5. Mescid-i Aksa'nın eski İmam-Hatibi..
    6. (Özel haber) "Ateş Karıncaları"..
    7. THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı
    8. Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj
    9. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği..
    10. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    11. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    12. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    14. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    15. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    16. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    17. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    18. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    19. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    20. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    21. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    23. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    24. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    25. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    26. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    27. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    28. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    29. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    30. Fatih Erbakan konuşurken,..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü