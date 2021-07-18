Şoförü pozitif çıkmıştı... KKTC Sağlık Bakanı'nın test sonucu geldi

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde makam şoförünün korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya almıştı. Üstel yaptığı açıklamada, bugün yapılan PCR testinin negatif sonuç verdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu, yarın yeniden test yaptıracağını belirtti. Sağlık Bakanı Üstel, bu hastalıktan kurtulmak için en başta herkesin aşı olması gerektiğini ifade ederek, hastalığın yayılmaması için korona virüs tedbirleri çerçevesinde temizlik ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.