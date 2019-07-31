Şoförü geciken otobüsü belediye başkanı kullandı Elazığ'ın Mollakendi Beldesinde belediye otobüsünün şoförü gecikince, Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, direksiyon başına geçti

ELAZIĞ (AA) - Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, beldede belediye otobüsünün şoförü geç kalınca direksiyon başına geçip, seferi tamamladı. Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde Elazığ seferini yapacak olan belediye otobüsünün şoförünün gelmediğini öğrenen Belediye Başkanı Doğan, durağa gitti. Başka şoförün de olmadığını öğrenen Doğan, yolcuların mağdur olmaması için direksiyon başına geçti. Durak durak gezen ve otobüse binen vatandaşları tek tek selamlayan Doğan'ı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



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