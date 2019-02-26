0553 313 94 23

Şoförleri soyan kadınları mahalleden kovarken katil oldu

Adana’da otoyolda kamyon ve tırları durdurup sürücüleri soyan iki kadın ile çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren ve ona yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi.

26 Şubat 2019 Salı 09:07
Şoförleri soyan kadınları mahalleden kovarken katil oldu

Adana’da otoyolda kamyon ve tırları durdurup sürücüleri soyan iki kadın ile çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren ve ona yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. iddiaya göre, Cansu S. (26) ile kız kardeşi Necla G. (24) otoyola çıkarak bir tır sürücüsünü durdurdu. Bir süre tır sürücüsünü fuhuş vaadiyle oyalayan kadınlar daha sonra sürücünün cep telefonunu çalıp olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine tır sürücüsü H.K. polise giderek kadınlardan şikayetçi oldu. Bu arada iki kadın Orhan Gazi Mahallesi’ne geldi. Burada Ali B. (23) genç kadınların yanına gelerek, "Siz burada ne geziyorsunuz yine hırsızlık mı yapacaksınız mahallemizden defolun gidin" diye bağırdı. Bunun üzerine genç kadınlar da Ali B.’ye karşılık verince aralarında kavga çıktı. Kavgaya mahallede bulunan genç kadınların kardeşi K.S. ile kuzeni Yücel Gültekin (17) karıştı. Bu sırada Ali B.’nin arkadaşı Emre Ç.’de (29) gelince kavga büyüdü. Ali B. kavgada Yücel Gültekin’i bıçakladı. Gültekin bıçaklanınca taraflar olay yerinden kaçtı. Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine harekete geçip olaya karışan iki kadın kardeşleri K.S. ile cinayeti işleyen Ali B. ve arkadaşını gözaltına aldı. Yaşı küçük K.S. çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlılar ise emniyette sorguya alındı. Ali B. kadınları mahallede görünce hırsızlık yapacaklarını düşünerek mahalleden gitmelerini istediğini bu nedenle kavga çıktığını erkekler gelince kendisini korumak için bıçak çektiğini bir anda Yücel Gültekin’i bıçakladığını öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.


Genç kadınlar ise Ali B.’nin kendilerine saldırınca kardeşi ve kuzeninin kendilerini korumak istediğini kedilerinin hırsız olmadığını söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede genç kadınların hırsızlık, yağma, polise mukavemet, basit yaralama gibi bir çok olaydan suç kayıtları olduğu öğrenildi.


Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ali B. adam öldürmekten tutuklanırken, Emre Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya neden olan genç kadınlar tır sürücüsünü soyduğu için "yağma" suçundan tutuklanırken, kavgaya karışan K.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na..
    2. Minik sporcular İnegöl’ün göğsünü..
    3. Rusya'dan BMGK'de reform çağrısı
    4. 32 ilde 5 binden fazla konut için..
    5. (Düzeltme) Eğitim Bir-Sen Milas İlçe..
    6. Bursagaz Gazbir Kurumsal İletişim..
    7. Cedi'nin 27 sayısı Cavaliers'a yetmedi
    8. Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri..
    9. ABD Başkanı Trump’a cinsel taciz davası
    10. Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019..
    11. Beyaz gelincik bu sefer okul..
    12. Diyarbakır’da 26 adet sahte 100 dolar..
    13. Tam teçhizatlı defineciler suçüstü..
    14. Kış ve bahar sinüzitle zehir olmasın
    15. 3 aylık eğitimle kekemelikten..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "aktif"..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    19. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    20. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    21. TCMB'den döviz depo ihalesi
    22. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    23. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    24. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    25. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    26. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    27. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    28. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    29. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    30. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti