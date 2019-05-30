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Şoförlere alkol denetimi, otobüslerin yakıtına marker testi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi otogar çıkışında trafik denetimi yaptı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:17
Şoförlere alkol denetimi, otobüslerin yakıtına marker testi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi otogar çıkışında trafik denetimi yaptı. Otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, evrak kontrolü de yaptı.


Trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için Ramazan Bayramı öncesi yoğun çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Otogarında şehirlerarası otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyardı. Özellikle yolcuları ’emniyet kemeri’ konusunda uyaran ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, yolcuların uyması gereken kuralları anlattı. Otobüs şoförlerine de alkol testi yapan ve evraklarını kontrol eden ekipler, onları da hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Durdurulan araçların lastikleri de tek tek kontrol edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’marker’ cihazıyla 10 numara yağ denetimi yapıldı.


Kontrollerde şoförlerin ve araçların eksiği bulunmazken, ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimleri sürdüreceği öğrenildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde komiser Hakan Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla il genelinde tedbirler aldıklarını söyledi. Resmi uygulamaların yanı sıra sivil personel tarafından 9 farklı ile gidiş dönüş olmak üzere en az 40 farklı otobüs denetlenmesinin de yapılacağını kaydeden Yılmaz, "Bayram öncesi bizde otogarda yoğunluk yaşandığından dolayı tedbirlerimizi aldık. Şu anda uygulamalarımızı yapıyoruz. Bizim dışımızda KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından marker cihazıyla 10 numara yağ denetimi yapıyorlar. Eğer bu denetimlerde 10 numara yağ tespit edilirse, araçların otogardan çıkışına müsaade etmiyoruz. Bunun dışında yolcularımıza ve şoförlerimize gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle kemer takılması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konusunda şoförlerimize gerekli ikazlar yapılıyor. Ayrıca aracın dış donanımında lastikler kontrol ediliyor. En sonda sürücünün alkol kontrolü yapıldıktan sonra da eğer bir eksiklik, bir sıkıntı yoksa kazasız ve belasız bir şekilde ulaşabilecekleri noktalara uğurluyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:17
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