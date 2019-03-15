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Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek, Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetler ve esnafa verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti.

15 Mart 2019 Cuma 11:28
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek, Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetler ve esnafa verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, ulaşım alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür eden Ateş, “Esnafımızın kullandığı cadde ve sokaklar, alt ve üst geçitlerle vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kayseri’ye çok emeğiniz geçti. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Ali Ateş ve yönetimine nazik ziyaretleri dolaysıyla teşekkür ederek, “Sırtımıza bir vebal yüklendi ve bu vebalin gereği olarak hizmet ettik. İnşallah hayırla yad edilecek işler yapmışızdır” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’de var olan kurumlar arasındaki uyum ve işbirliğinden de bahsetti ve bu uyumun şehre olan yararını dile getirdi. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda da görev yaptığını hatırlatarak, “Türkiye’nin tüm illerinden esnafla belediyeler arasındaki sorunları bize geliyor. Ben de, ‘Gelin de Kayseri’de belediye ile ulaşım hizmeti veren sektörlerin işbirliklerini ve belediyelerimizin yaptıkları hizmetleri görün diyorum’ şeklinde konuştu.


Ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik’e seccade hediye edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:28
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