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Şoförler Odası Başkanı Özmeriç’ten ‘trafik’ uyarısı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun attığını belirterek, tatil süresince trafiğe çıkan herkesin kurallara daha sıkı riayet etmesini istedi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:36
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç’ten ‘trafik’ uyarısı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun attığını belirterek, tatil süresince trafiğe çıkan herkesin kurallara daha sıkı riayet etmesini istedi.


Tatili uzun olan her bayram sonrası yaşanan trafik kazalarından dolayı ülke olarak ciddi üzüntü yaşadıklarını belirterek artık trafik bilincinin toplumdaki herekse tam olarak yerleşmesini beklediklerini kaydeden Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tatilin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. Bazı aileler bayram tatili ile yaz tatiline de başlaması ile kıyı bölgelerdeki trafik iyice artıyor. Bayram süresince trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Bu nedenle yola çıkan herkesin daha dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.


“En çok dönüş yolunda kaza yaşanıyor”


Araç kullanacak kişilerin mutlaka istirahat etmiş vaziyette direksiyon başına geçmesini tavsiye eden Semih Özmeriç, “Tüm uyarılarave tedbirlere rağmen kazalar bir türlü önlenemiyor. Meydana gelen kazaları da incelediğimizde kazaların neredeyse yüzde 100 sürücü kusurundan kaynaklanıyor. Yolların güzel olması kural ihlali yapılacağı manasına gelmemeli. Kazalar en çok dönüş yolunda yaşanıyor ve bunun sebebi de Bayram tatili boyunca uykusuz ve yorgun olan vatandaşların bu halde direksiyon başına geçmelerinden kaynaklanıyor. Trafik kazalarının ana sebebi alkol daha sonra diğer kural ihlalleri geliyor. Kurallara mutlaka uyulmalı asla uykusuz ve aşırı yorgun vaziyette direksiyon başına geçilmemeli” diyerek herkese kazasız bayramlar diledi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:36
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