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Şoför ve yolcuların çabası yaralı köpeği yaşatmaya yetmedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şoförü Okan Can, yaralı sokak köpeğini aracına alarak yolcularla veterinere götürdü- Sürücü ve yolcuların köpeği kurtarmak için gösterdiği çaba güvenlik kamerasına yansıdı- Ağır yaralanan köpek, yaklaşık 1 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı

28 Mart 2019 Perşembe 15:48
Şoför ve yolcuların çabası yaralı köpeği yaşatmaya yetmedi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şoförü Okan Can, yaralı sokak köpeğini aracına alarak yolcularla veterinere götürdü.

Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) aldığı yolcularla Kuyulu Mahallesi'ne giden 32 yaşındaki Can, İzmir- Aydın kara yolu üzerinde bir aracın çarpmasıyla yaralanan sokak köpeğini görünce durdu. Yolculardan izin alarak köpeği midibüse alan Can, yaralı hayvanı ADÜ Veterinerlik Fakültesine götürdü. Ağır yaralandığı belirlenen köpek, yaklaşık 1 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köpeğin öldüğünü öğrenen Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüldüğünü belirterek "Yolda gördüğümde can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. İç kanama geçirmiş. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm." diye konuştu.

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da köpeğin hayatını kaybetmesine üzüldüklerini ifade ederek duyarlılığından dolayı Can'ı tebrik etti.

Sürücü Okan Can'ın köpeği alıp hastaneye götürdüğü anlar, midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüsü durdurarak inen Can'ın yoldaki köpeği kucağına alarak araçta koltuğunun yanına bırakması, yol boyunca bazı yolcuların köpekle ilgilenmesi ve Can'ın yaralı köpeği kucağına alarak veterinere götürmesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:48
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