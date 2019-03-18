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Şoför koltuğuna oturdu, halkın nabzını tuttu

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, taksinin direksiyonuna geçerek aldığı müşterilere kulak verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:44
Şoför koltuğuna oturdu, halkın nabzını tuttu

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, taksinin direksiyonuna geçerek aldığı müşterilere kulak verdi.


Sabah saatlerinde Mamak Taksi Durağı’na gelerek şoför koltuğuna oturan Köse, Sedat Özdemir adlı müşteri ile yola koyuldu. Emniyet kemerini takmayı da ihmal etmeyen Köse, yolcu Özdemir ile koyu muhabbet eşliğinde talepleri dinledi. Yolcusunu Zerdalitepe Mahallesi’nde indiren Köse, saha çalışmalarına devam ettiklerini fakat farklı bir çalışma yaparak vatandaşlara sürpriz yaptıklarını kaydetti. Kendisinin de üniversite yıllarında taksicilik yaptığını belirten Köse, “Hemşehrilerimin her an karşılarına çıkabilirim. Üniversite yıllarımda taksicilik yaptım. Bugüne de anılar yükleyerek başladım. Taksicilik nasip işidir. Hemşehrilerime gördükleri sorunları, sorunlar konusunda ne yapılması gerektiğini sordum. Önce beni tanımadılar, tanıdıktan sonra da gülümseyerek yolcuğumuzu sürdürdük” dedi.



Hep destek tam destek


Köse’yi sonradan tanıyan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Sedat Özdemir, “Basından, afiş ve billboardlardan, sosyal medyadan başkan adayımızı takip ediyordum. İnşallah 1 Nisan’da başkan adayımızı belediye başkanı koltuğuna oturtacağız. Hep destek, tam destek” dedi.



Hastasına yetiştirdi


Köse’nin ikinci adresi Akdere Mahallesi’ndeki Çağrıbey Taksi Durağı oldu. Durağa gelerek taksici esnafından müşteri talebinde bulunan Köse’ye taksicilerin cevabı ise “Nasip kardeş, sen de kazan, biz de kazanalım” oldu. Taksicilerin kendisini sonradan tanımaları üzerine kahkahaların yükseldiği sohbette Köse, taksici esnafını tutumundan dolayı da tebrik etti. Köse, son olarak Akdere Mahallesi’nde aldığı diş hekimi olan yolcusunu acil hastasına yetiştirmek üzere yola çıktı. Toplam 3 müşterinin ardından durağa dönen Köse, “Vatandaşa hizmette sınır yok. Biz bu millete hizmetkar olmaya geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözünü bir mıh gibi aklımızda tutuyoruz. Gönülden gönüle bir yol yürüyoruz ve bu yürüyüş bütün gönüllere girene kadar devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:44
  1. doğa

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