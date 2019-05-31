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Şoför baba ve annelerini çocuklar değerlendirip karne verecekler

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan “Sürücü Seyahat Karnesi” uygulaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ve Denetleme ekipleri otomobil içinde bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:26
Şoför baba ve annelerini çocuklar değerlendirip karne verecekler

İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi güvenli sürüş ve karayollarında kazaların en aza indirilmesi için başlatılan “Sürücü Seyahat Karnesi” uygulaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ve Denetleme ekipleri otomobil içinde bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.


İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatil bölgeleri ya da memleketlerine gidecek ailelerin daha güvenlik yolculuk yapması ve özellikle çocukların trafik bilincinin kazandırılarak denetleyici olması için “Sürücü Seyahat Karnesi” projesi başlattı. Proje ile çocuklara verilen karneler seyahat sonunda yine çocuklar tarafından doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün @TrafikEGM uzantılı sosyal medya hesabına gönderilecek. Bu sayede çocuklar hem araç kullanan baba ya da annesini denetlemiş olacak hem de çekilişle bisiklet kazanma şansı yakalayacak.


Proje kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu ekipleri TEM otoyolu üzerinde ki dinlenme tesislerinde mola sonrası yola çıkan sürücüler üzerinde denetleme yaptılar. Yapılan denetimlerde durdurulan araçların içinde bulunan çocuklara sürücü seyahat karnesi verilerek amacı anlatıldı. Çocuklar da seyahat karnelerini dolduracaklarını söylediler. Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu Ekipler Amiri Kemal Acar, yaptığı açıklamada, “İçişlerleri Bakanlığı”mızın hazırladığı proje kapsamında çocuklarımıza karne dağıtıyoruz. Bu karneyi dolduran çocuklarımız hem güvenli seyahat edecekler hem de trafik bilinci kazanacaklar. Sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:26
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