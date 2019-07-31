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SODİGEM tanıtım lansmanı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)’in tanıtım lansmanı gerçekleşti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:53
SODİGEM tanıtım lansmanı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)’in tanıtım lansmanı gerçekleşti.


Kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken merkezin kuruluş pastası, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan ve SODİGEM çalışanları tarafından kesildi. Burada SODİGEM ile ilgili bilgiler veren Rektör Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak sosyal medya ve dijital güvenlik üzerine bir çalışma planlıyorduk. Bu hayatın bir gerçeği artık. Sosyal medya ve dijital dünya olmadan şu anda yaşamak mümkün değil. Bütün ilişkilerimiz yeniden dizayn ediliyor. Alışverişlerimiz yeniden dizayn ediliyor. Toplumsal ilişkiler yeniden dizayn ediliyor. Merhabalaşması, günaydını farklı oluyor. Böyle bir dünyaya giriyoruz. Hatta kısmen bu dünya ile yaşayan bir kesim var artık şu anda toplumda. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu dünyada neler olup bittiğini öğrenmek istedik. Bir de bu dünyanın dilini öğrenmek istedik. O nedenle meydana gelen olayları anlamak, bunlarla ilgili toplumu uyarmak, faydalı kısımlarını açığa çıkarıp faydalı kısımlarda nasıl yararlanabileceğimizi tespit etmek, zararlar var ise zararları konusunda topluma bu konuda bir bilinç aktarımı sağlamak o nedenle bu tür birçok şeyi bünyesinde barındıran bir merkez oluşturduk. Bu isminde kısaltması SODİGEM olarak geçiyor. Resmi gazetede yönetmeliğini yayınladık. Şu anda uygulamada da faaliyetlerine devam ediyor" dedi.


"Kısa sürede 40’a yakın etkinliğimiz oldu"


Merkezin başında Doç. Dr. Levent Eraslan’ın olduğunu hatırlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ekibin başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti. Çomaklı, "Medya merkezi olarak görmemek lazım burayı. Burası dijital dünyanın tüm faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlamak üzere teşkilatlandı. Burada tabii yaptığımız faaliyetler var. Örneğin, ailelere dönük uyarılar, dijital dünyada meydana gelen etkinliklerde çocuklarını nasıl koruyabilirler. Bunun yanı sıra narkotikle yağmış olduğumuz uyuşturucuyla mücadelede SODİGEM’in yine aynı şekilde bağlantılı yapmış olduğu faaliyetleri var. Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz diye tanıtımında katkı bulunuyor. Özellikle Fetullahçıların yapmış olduğu faaliyetleri ve sosyal medya algı operasyonları üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar var. Levent Hocamız o konuda çok iyi performans sergiledi ekibiyle beraber. Dijital dünyanın bir terör örgütü olarak Fetullahçı terör örgütünü bulduk. 40’a yakın etkinliğimiz oldu kısa sürede. Dijital dünya devam ettiği sürece de bu merkez faaliyetlerine toplum lehine olmak üzere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Bu bir kamusal faaliyet"


Dijital dünyanın dilinin iyi öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Rektör Şafak Ertan Çomaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Özellikle dijital dünyanın dilini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü, dijital dünya öngörülemez faaliyet ve fiillerle hareket eden bir mekanizmaya sahip. Dijital dünyanın yapmak istediği veya meydana gelecek olayları öngöremiyorsunuz. Neler orada olabilir veya engellemeniz de mümkün olmuyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Diğer kurum ve kuruluşlarında bu çalışmalara imza atması önemli fakat bir kuruluşun öncü olarak götürmesi gerekiyor. Diğerlerinin paydaş olarak katılması hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de neticeye varmak açısından daha büyük önem arz ediyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Anadolu Üniversitesi olarak SODİGEM’de bu misyonu üstlenmiş vaziyetteyiz. Sosyal medyada ve dijital alanda faydaları ve zararları konusunda tüm halkımıza danışmanlık yapacak bir birim olarak iddiamızı sürdürüyoruz. Bu bir kamusal faaliyet. Tamamen halkın lehine düşünülmüş tüm sonuçları itibariyle halkın lehine olabilecek sonuçları ortaya çıkarmaya çalışan bir birim olarak görmek gerekiyor. O nedenle ortalıklara açığız ve biz kendimiz de gidiyoruz. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek"

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:53
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