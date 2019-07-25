Soda yüklü tır kontrolden çıkarak yola devrildi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan soda yüklü tır yol kenarına devrildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan soda yüklü tır yol kenarına devrildi. Kaza sonrası sodalar yola saçılırken, sürücü ise kayıplara karıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Akyazı Kuzuluk ışıkları mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 KL 5577 dorse plakalı soda yüklü tır yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen tırdabulunan sodalar yola saçıldı. Kaza sonucu tır şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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