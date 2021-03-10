  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözcü yazarı Rahmi Turan Erbakan üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi!
Gündem

Sözcü yazarı Rahmi Turan Erbakan üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi!

28 Şubat döneminde Necmettin Erbakan'ı indirmek için operasyon manşetler atan solak medya bugün Erbakan'a güzellemelerde bulunarak Erdoğan'ı indirmenin yollarını arıyor. Sözcü yazarı Rahmi Turan da bugünkü yazısında Necmettin Erbakan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:08:00 - 2021-03-10 20:09:47
Sözcü yazarı Rahmi Turan Erbakan üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi!

yeniakit.com.tr

Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Fıkralar kitabı: Tebesssüm” başlıklı bugünkü yazısında 28 Şubat sürecinde alaşağı ettikleri Necmettin Erbakan'a güzellemelerde bulunarak Erbakan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.

28 Şubat sürecinde başta yazar arkadaşı Uğur Dündar’ın da önderliğinde medya tetikçileri ile beraber Necmettin Erbakan’ı alaşağı eden solak medya bugün kirli bir planı devreye soktu.

Erbakan üzerinden Erdoğan'a oynuyorlar!

Manşetlerle operasyon çeken solak medya dün devirdikleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a güzellemelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine oynamaya başladı.

Başbakanlık döneminde Necmettin Erbakan’ın görevinden istifa etmesine yol açan 28 Şubat sürecinde bugün solak medyada yazar çizerler, ‘Ya uy ya çekil’ , ‘Gerekirse silah bile kullanırız’, ‘Beceremediniz artık bırakın’ gibi türlü manşetlerle Erbakan’ın ayağını kaydırmaya çalışarak ‘irtica’ çığırtkanlığı yapmışlardı.

‘Laik devlet’ söylemiyle ülkede başörtülülere, imam hatiplilere türlü zulümler yaşatan tetikçi solak medya bugün Necmettin Erbakan’ın kendisine yapılan eleştirilerden rahatsız olmadığını söyleyerek güzellemelerde bulunmaya başladı.

Rahmi Turan Erbakan'a güzellemelerde bulundu

Rahmi Turan, bugün yazdığı yazısında Necmettin Erbakan’ın başbakanlık döneminde ne kadar hoşgörülü olduğundan, kendisi için çizilen karikatürlere ses çıkarmayıp gülüp geçtiğinden bahsederek bugünkü iktidara saldırdı.

Turan, "Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın ve diğer tüm siyasilerin karikatürleri çizilirdi… Onlar, kızmak bir yana dursun, çok memnun olur, hatıra olsun diye benden karikatürlerin orijinallerini isteyip çerçeveletirlerdi. Şimdi öyle mi? Davalardan bıkıp usanan Ergin Asyalı artık politikacıların karikatürlerini yapmıyor, sıradan vatandaşlar çiziyor. Demokratik (!) Türkiye'de karikatür sanatı da ağır bir darbe yedi!" ifadelerini kullandı.

Devletin hizmetini görmeyen Sözcü yazarı Rahmi Turan CHP'li Belediye'nin PR'ını yaptı
Devletin hizmetini görmeyen Sözcü yazarı Rahmi Turan CHP'li Belediye'nin PR'ını yaptı

Gündem

Devletin hizmetini görmeyen Sözcü yazarı Rahmi Turan CHP'li Belediye'nin PR'ını yaptı

'Kadın cinayetlerine idam' isteyen Rahmi Turan, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu!
'Kadın cinayetlerine idam' isteyen Rahmi Turan, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu!

Gündem

'Kadın cinayetlerine idam' isteyen Rahmi Turan, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aaaaa

Ah Reis ah bu şahısların kimyasını bozdun bunlar Reis düşmanlığı yüzünden yakında namazada başlarlar demedi demeyin
  • Yanıtla

Mustafa

Basiretsiz politikacıların basiretsiz sözcüleri karalamaya çalışırken komik oluyorlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Harekete geçildi... Türk savaş gemilerine yerli lazer silahı
Teknoloji

Harekete geçildi... Türk savaş gemilerine yerli lazer silahı

Türk savaş gemileri, yerli imkanlarla üretilen lazer silah sistemleri ile donatılacak. Türk savunma sanayii şirketleri, deniz platformlarınd..
Altay tankında kritik gelişme! Anlaşma sağlandı
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Anlaşma sağlandı

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi yılan hikayesine dönen Altay tankında kritik bir gelişme yaşandı. Altay tankının ana yüklenici firması ..
Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!
Siyaset

Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!

LGBT'lilere verdiği destekle gündeme gelen İP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, New York'ta eşcinsellerle katıldığı sözde 'onur' yür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay