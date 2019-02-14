Soçi'de üçlü Suriye Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.

Üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Üçlü görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin işle hem de Ruhani ile baş başa görüşmeler yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Soçi’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır bombaların altında hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı bizden kalcı siyasi özüm yolunda sevindirici haberler bekliyor.

Rus lider Putin'in açıklamaları;

Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir. Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor. İdlib’te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor.

Ruhani'nin açıklamaları;

Suriye'de çatışmalarda hayatlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Alacağımız önemli kararlar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu karar Suriye halkına katkı yapsın istiyoruz. Terörle mücadele en önemli unsurlardan bir tanesi. Siyasi diyaloğu genişletmeliyiz. Özgür bir Suriye'nin yeniden inşa edilmesini hep birlikte sağlamak durumundayız. Suriye'nin de içeriden her hangi bir terör tehdidine maruz kalmamasına çalışmalıyız. Bir yandan da Suriye'nin ulusal sınırlarını ve toprak bütünlüğünün sağlaması için çabalıyoruz. Ne bu ülkedeki, ne de başka ülkelerdeki teröristleri koruyanlar bilsin ki, hiçbir şekilde teröristleri kullanarak müdahale edemeyeceklerini bilsinler. Maalesef ABD, bu konudaki çabalarına devam etmektedirler.

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