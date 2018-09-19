"Soçi'de büyük bir felaket önlendi"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı." dedi.

Turunç, Türk Kızılayı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerine ilişkin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ecdadın tarih boyunca yeryüzünde zulmün ortadan kalkması için mücadele ettiğini söyledi.

Yeryüzünde zulmün olduğu her yere ulaşmanın ve zalimin karşısında yer almanın insanlık görevi olduğunu vurgulayan Turunç, yeryüzünde adalet tesis edilinceye kadar zulmün karşısında olacaklarının altını çizdi.

"Bana ne Suriye'den diyemeyiz." ifadesini kullanan Turunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı. Onlarca kez Azez'e, İdlib'e, Fırat Kalkanından sonra o kurtarılan bölgelere girdim. İdlib'de 4 milyon kardeşimiz yaşıyor."

"GEÇEN YILA ORANLA 32 BİN HİSSE FAZLA KESEREK 156 BİN HİSSEYE ULAŞTIK"

Turunç, Türk milletinin mazlum coğrafyalara karşı tarihsel bir sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek, TİKA ve Türk Kızılayı'nın gittiği yerde mazlumların duasını aldığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın 150 yıl önce kurulduğunu anımsatan Turunç, bugün dünyanın en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade etti.

Turunç, Türk Kızılayı'nın geçen yıl 124 bin kurban hissesi kestiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 170 bin hedeflemiştik. Herşeye rağmen yine bu yıl, geçen yıla oranla 32 bin hisse fazla keserek 156 bin hisseye ulaştık. Bu millet öyle asil bir millet ki bayramda çocuğuna ayakkabı almıyor, hayrını yapıyor. Tatile gitmiyor, gelip hayrını yapıyor. Allah bu milletin genetiğine o kadar hayır duyguları yerleştirmiş ki şimdi 5-8 yaşındaki çocukların bile hayır anlayışı var. Bu müthiş bir ruh ve anlayış. Bu ruh bu millette var, bir başka millette de yok."

Programa, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın ve davetliler katıldı.