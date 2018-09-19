0553 313 94 23

"Soçi'de büyük bir felaket önlendi"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç "Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı" dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:32
"Soçi'de büyük bir felaket önlendi"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı." dedi.

Turunç, Türk Kızılayı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerine ilişkin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ecdadın tarih boyunca yeryüzünde zulmün ortadan kalkması için mücadele ettiğini söyledi.

Yeryüzünde zulmün olduğu her yere ulaşmanın ve zalimin karşısında yer almanın insanlık görevi olduğunu vurgulayan Turunç, yeryüzünde adalet tesis edilinceye kadar zulmün karşısında olacaklarının altını çizdi.

"Bana ne Suriye'den diyemeyiz." ifadesini kullanan Turunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı toplantıda büyük bir felaket önlendi. Eğer tekrar Rusya, rejim, İran veya ABD farklı planlarla oraları bombalasaydı en az 1 milyon insan hayatını kaybederdi, 1 milyon insan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırdı. Onlarca kez Azez'e, İdlib'e, Fırat Kalkanından sonra o kurtarılan bölgelere girdim. İdlib'de 4 milyon kardeşimiz yaşıyor."

"GEÇEN YILA ORANLA 32 BİN HİSSE FAZLA KESEREK 156 BİN HİSSEYE ULAŞTIK"

Turunç, Türk milletinin mazlum coğrafyalara karşı tarihsel bir sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek, TİKA ve Türk Kızılayı'nın gittiği yerde mazlumların duasını aldığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın 150 yıl önce kurulduğunu anımsatan Turunç, bugün dünyanın en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade etti.

Turunç, Türk Kızılayı'nın geçen yıl 124 bin kurban hissesi kestiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 170 bin hedeflemiştik. Herşeye rağmen yine bu yıl, geçen yıla oranla 32 bin hisse fazla keserek 156 bin hisseye ulaştık. Bu millet öyle asil bir millet ki bayramda çocuğuna ayakkabı almıyor, hayrını yapıyor. Tatile gitmiyor, gelip hayrını yapıyor. Allah bu milletin genetiğine o kadar hayır duyguları yerleştirmiş ki şimdi 5-8 yaşındaki çocukların bile hayır anlayışı var. Bu müthiş bir ruh ve anlayış. Bu ruh bu millette var, bir başka millette de yok."

Programa, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın ve davetliler katıldı.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:32
  1. Gümüşhane
  2. Aydın
  3. Türk Kızılayı
  4. Kızılay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li papaz casus Brunson'u ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıktı! Onlar da 'papaz'mış
    1. ABD'li papaz casus Brunson'u ziyaret..
    2. FETÖ'nün sözde muhasebe imamına..
    3. Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl..
    4. Ronaldo gözyaşlarına boğuldu!
    5. Kararname yayınlandı! Ağır ceza..
    6. Mantardan kutu nasıl yapılır?
    7. Tahinli soğan salatası tarifi
    8. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ittifak..
    9. Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye mesaj..
    10. Saç diplerindeki hastalıklardan defne..
    11. Azerbaycanlı iş adamına saldırı!..
    12. Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda..
    13. Saç mezoterapisi nedir?
    14. Avrupa Birliği Amazon'a inceleme..
    15. "Soçi'de büyük bir felaket önlendi"
    16. Afrikalı göçmenlere köle demişti! Özür..
    17. Rusya sorununun çözülmesi için çağrı..
    18. Panik atağı nasıl gerçekleşir?
    19. Irak'ta Türkmenler seçime hazırlanıyor!
    20. Bel fıtığı için tedavisi için gitti,..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk