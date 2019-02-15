0553 313 94 23

Soçi Zirvesi Rus medyasında geniş yer buldu

Rus gazeteleri, ABD'nin Suriye'den çekilmesi yönündeki mesajları öne çıkardı

15 Şubat 2019 Cuma 15:07
Soçi Zirvesi Rus medyasında geniş yer buldu

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde dün düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne geniş yer ayıran Rus medyası, liderlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin ülkeden çekilmesi yönündeki sözlerini ön plana çıkardı.

Rus basını, dün Soçi'de gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirvedeki açıklamalara geniş yer ayırdı.

Rus haber ajansı TASS, "Rusya, Türkiye ve İran liderleri, Suriye’nin bütünlüğü konusunda bağlılığını açıkladı" başlığı ile verdiği haberde, "Liderler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Heyet Tahrir Şam'ın bölge üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerini reddederek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı güçlerin hedeflerine karşı durma kararlığını dile getirdiler." ifadelerini kullanıldı.

Kommersant gazetesi, haberinde, İdlib dışında Suriye’nin diğer bölgelerinin teröristlerden arındırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Rusya, Türkiye ve İran başkanları Suriye'de teröristleri yok etmeye karar verdi." yorumunda bulundu.

Rus haber ajansı RİA Novosti de ABD'nin Suriye’den geri çekilmesi kararının hayata geçirilmesi halinde, ülkede istikrar ile güvenliğinin sağlanacağını ön plana çıkardı.

İzvestiya Gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunlara ve provokasyonlara rağmen Astana ruhunu yaşattığına dikkat çekti.

Nezavisimaya Gazeta de “Moskova, Tahran ve Ankara, Suriye sorununu çözümü için ortak bildiride anlaştı" ifadelerini manşetine taşıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:07
  1. Rus basını
  2. Soçi Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü azaltmak için çalışmalar yapıyoruz"
    1. Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü..
    2. Kara Havacılık Komutanlığı davasında..
    3. İşsizlik rakamları ve bütçe uygulama..
    4. İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı..
    5. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    6. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    7. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    8. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    9. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    10. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    11. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    12. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    13. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    14. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    15. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    16. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    17. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    18. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    19. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    20. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler