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Soçi Zirvesi İran medyasında geniş yer buldu

İran medyası Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin en kısa sürede bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarına geniş yer ayırdı

15 Şubat 2019 Cuma 11:49
Soçi Zirvesi İran medyasında geniş yer buldu

ANKARA / TAHRAN (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni yakından takip eden İran medyası, liderlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin en kısa sürede bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarını öne çıkardı.

İran haber ajansları, internet siteleri ve devlet televizyonu dün Soçi'de gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirveyi yakından takip etti ve açıklamalara geniş yer ayırdı.

İran devlet televizyonu, zirveyi saat başı bültenleri ve anlık alt yazılarla izleyicilerine duyururken liderlerin konuşmalarını da canlı yayınla aktardı.

Devlet televizyonu internet sitesinde yayımladığı haberlerinde de Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ABD'nin en kısa zamanda bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarına dikkati çekti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ise, "Teröristler için güvenli hiçbir yer olmamalıdır." başlığıyla sunuldu.

İran resmi ajansı IRNA, manşetine taşıdığı haberi, "İran, Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne vurgu" başlığıyla abonelerine servis etti.

IRNA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ruhani ile bir araya geldiği görüşmeyi, "ABD'nin nisan ayında Suriye'den çekilmesi mümkün." başlığıyla duyurdu. Ajans, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü için Fırat'ın doğusundaki unsurların çıkarılması gerektiği yönündeki vurgusuna haberinde yer verdi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim ise Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak bildiri ile Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, İdlib'in teröristlerden temizlenmesi, ayrılıkçı planlara karşı mücadele edilmesi ve Suriye'deki meselelerin çözümü için ortak hareket etme kararlılığını vurguladığını aktardı.

Fars haber ajansı da zirvede Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü ve kararlı bağlılığın vurgulandığını yazdı.

Mehr haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılmadan sağlanamayacağını vurguladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ın güneydoğusunda 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınaması da İran medyasının gözünden kaçmadı.

İran'da cuma günü tatil olduğu için gazeteler basılmıyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:49
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. iran
  4. Rusya
  5. Soçi
  6. türkiye

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