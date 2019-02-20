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"Soçi Varşova'daki toplantıdan daha etkiliydi"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:- "Toplantının ABD'nin müttefiki olan bir Avrupa ülkesinde yapılmasına rağmen Varşova'daki toplantıya katılım çok alt düzeyde oldu. ABD, Varşova'da İran düşmanlığını genişletmeyi ve Filistin meselesini unutturmayı hedefliyordu ancak başaramadı"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
"Soçi Varşova'daki toplantıdan daha etkiliydi"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve Rusya ile gerçekleştirdikleri Suriye konulu Soçi zirvesinin, ABD'nin Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı toplantıdan daha başarılı olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, Soçi zirvesi bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri Suriye konulu Soçi'deki zirvede söz konusu ülkelerin ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini eleştirdiğini ve Washington yönetiminin uluslararası sözleşmelere aykırı olarak orada bulunduğunu vurguladığını söyledi.

Soçi'de tarafların İsrail'in Suriye'deki saldırıları, terörizmle sürekli mücadele, Fırat'ın doğusu ve İdlib konusunda görüş birliğine sahip olduğunu dile getiren Ruhani, ABD'nin bu ülkedeki faaliyetlerinin de şimdiye kadar teröristlerin çıkarına hizmet ettiğini savundu.

Soçi zirvesinin "Varşova'daki yapay toplantıdan daha etkili ve sağlam" olduğunu ifade eden Ruhani, "Toplantının ABD'nin müttefiki olan bir Avrupa ülkesinde yapılmasına rağmen Varşova'daki toplantıya katılım çok alt düzeyde oldu. ABD, Varşova'da İran düşmanlığını genişletmeyi ve Filistin meselesini unutturmayı hedefliyordu ancak başaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Varşova toplantısının ilk önce İran'a karşı olacağının açıklandığını ancak bazı ülkelerin tepki göstermesi üzerine isminin "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" olarak değiştirildiğini ileri süren Ruhani, "Kendileri için iftihar vesilesi olacak bir toplantı yapamadılar ve bu ABD'nin bölge meseleleriyle ilgili başarısızlıklarından bir tanesidir." görüşünü dile getirdi.

"ABD, İran'a karşı terörist adımlarına devam ediyor. Fakat İran hiçbir zaman zorbalık ve kabadayılığı kabul etmeyecek." diyen Ruhani, aşırıya kaçmamaları şartıyla tüm dünya ülkeleri ile iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

AB ülkelerinin İran ile ilişkilerine de değinen Ruhani, "AB ile iyi ve samimi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ancak sorumsuzca hareketleri de asla kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

-"İran ABD ambargolarına karşı başarılı olacaktır"

Ülkedeki rafineri tesislerinde son 5 yıldaki kapasiteyi 2 katına çıkararak 120 milyon litre benzin ve Euro 4-5 kalitesinde mazot üretecek seviyeye geldiklerini aktaran Ruhani, akaryakıtta kendi kendilerine yetecek seviyeye ulaştıklarını belirterek, "Akaryakıt üretiminin artması bizim yaptırımlara karşı gücümüzü gösteriyor. İran ABD ambargolarına karşı başarılı olacaktır. İran ile ABD arasında geçmişte görülmeyen bir güç mücadelesi var." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
  1. ABD
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