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Soçi sonrası kritik toplantı... Putin ve Merkel masaya oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye konusunu görüştü.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:56
Soçi sonrası kritik toplantı... Putin ve Merkel masaya oturdu

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye meselesinin çözümü ele alındı.

Açıklamada, Putin'in Soçi'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonucunda Türkiye ve Rusya arasında, "İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki" durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı hakkında Merkel'e bilgi verdiği belirtildi.

Ukrayna krizine değinilen görüşmede, dünya finans piyasasındaki olumsuz eğilimin de ele alındığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:56
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