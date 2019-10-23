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Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatında 'Kamışlı' ayrıntısı

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki sınır güvenliği için Soçi'de imzaladığı mutabakatta 'Kamışlı'nın yer almaması dikkat çekti. Soçi'deki zirveyi takip eden Mete Çubukçu, Kamışlı ve Kobani konusundaki tartışmalara açıklık getirdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:40
Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatında 'Kamışlı' ayrıntısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Suriye mutabakatında Kamışlı ve Kobani'nin yer almaması soru işaretleri oluşturdu. NTV'den Mete Çubukçu, sınır hattının teröristlerden temizleneceğini, Rusya'nın her iki kent merkeziyle ilgili Suriye'den söz aldığını ileri sürdü.

Soçi'deki zirveyi takip eden Mete Çubukçu, Suriye mutabakatındaki Kamışlı ayrıntısını değerlendirdi. Mutabakat metninde "Kamışlı hariç" ifadesini açan Çubukçu, savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriye güçlerinin bölgede olduğunu söyledi. Yine Kamışlı'da bulunan hava üssünün de kullanıldığını hatırlatan Çubukçu, Rusya'nın bu bölgenin güvenliği için Suriye'den söz almış olabileceğini ileri sürdü.

"Sınır boyu teröristlerden temizlenecek"

Mutabakat gereği sınırın terörist unsurlardan tamamen temizleneceğini söyleyen Çubukçu, bölgenin güvenliğinin de yine Rus ve Suriye tarafından sağlanacağını ifade etti. Sınır güvenliği için Rusya ile mekanizma kurulacağını da anlatan Çubukçu, Rusya'nın YPG'li teröristler konusunda sınırdaki baskısının artacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:40
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin
  3. Mete Çubukçu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 sa önce
    esada nasıl güvenilir saçma
  • Murat Murat 23 sa önce
    Rusya. Amerika. In. Deyişik. Versiyonu. Bu. Bir. Oyalama in. Bașka. Versiyonu. Bu. Çözülmese. Kesin. Savaș olacak
  • hsnhsn23 sa önce
    yine eksik ve oyalama anlaşmalar. sen neden tüm cephelerden girmiyorsun kardeşim en azından bir on kilometre derinlikte net türkiye elinde olan bir bölge olurdu. kalan kısım bu anlaşmaya bakardı. elimiz,daha güçlü olurdu. mümbiç ve ayn el arab ta söz sahibi olurduk. yazık yazık. ama hayırlısı olsun inşallah

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