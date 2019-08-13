Soçi Liderler Zirvesi hakkında erteleme kararı Rusya'nın Soçi kentinde yarın düzenlenmesi planlanan Rusya-İran-Azerbaycan Liderler Zirvesi’nin teknik sebeplerden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Rusya'nın Soçi kentinde yarın yarın düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nin teknik nedenlerden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Rusya'nın Soçi kentinde yarın düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Zirve ii bir tarihi kaldı Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde yarın düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nin üç ülkenin kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 3'lü Liderler Zirvesi'nin teknik nedenlerden dolayı ertelendiğini belirten İsmaili, zirvenin daha uygun bir zamanda yapılacağını bildirdi. Üçlü ekonomik işbirliğinin masaya yatırılıacağı zirve karşılıklı ve bölgesel görüşmelere yeni bir ivme katmayı amaçlıyor.

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