SOBE sloganını arıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmete sunduğu Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)’nin daha aktif tanıtımı amaçlanan slogan yarışması için basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

SOBE’de düzenlenen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Vakıf Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 23. ve 24. Dönem Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, basın mensupları ve otizmli bireylerin aileleri katıldı.

“SOBE’nin daha çok insana ulaşabilmesi toplumumuzun desteğiyle olacaktır”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE’nin Türkiye’de tek olduğunu ve önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Şükrediyoruz SOBE’de bir yılı aşkın süredir eğitim faaliyetleri devam ediyor ve ilk mezunumuzu geçen aylarda verdik bu bizim için büyük bir mutluluk. Burada otizmli bireylerimizi hem eğitiyoruz hem de onların yaşama tutunmalarını sağlamak için kazanım sağlamaya çalışıyoruz. Toplamda 21 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan SOBE 7 bin beş yüz metrekare kapalı alana sahip. Bu alan içerisinde pek çok aktivite gerçekleştiriliyor. Vakfımız bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için canla başla çalışıyorlar. Bugüne kadar çok güzel neticeler elde edildi bundan sonra da hep birlikte daha iyisini yapmak için gayret edeceğiz. Biz Selçuklu Belediyesi olarak binamızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve burada yapılacak bütün organizasyonlarla ilgili gereken destek ne ise sunuyoruz. Ancak bu işin sürdürülmesi sadece belediyenin gayretleri ile olacak bir iş değil burada bütün toplumumuzun buraya sahip çıkması gerekiyor. Otizmli bireyler aslında toplumun her kesiminde var fakat bunların biz çoğunu bilmiyoruz.Biz öncelikli olarak Otizm konusunda bir farkındalığın ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Aileler de otizmli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyonu ile ilgili bir bilinç sahibi olmalı toplumumuzdaki insanlar da otizmli bireylerin topluma kazandırılması konusunda çaba sarf edilmesi gerektiğinin bilincinde olmalı bu konuda da üzerimize iş düşüyor. Bu kapsamda ben inanıyorum ki basınımızın yapacağı çalışmalar çok daha önemli olacaktır. Çünkü farkındalık oluşturduğumuz zaman aileler erken yaşta çocuklarına otizm tanısının konmasını sağlayarak olumlu sonuç alma oranlarını çok daha artırmış olacaklar. Bununla birlikte çocuklarımızın eğitimleri maliyetli bir iş toplumumuzun bu konuda sağlayacağı destek için basınımızın faaliyetleri çok önemli. Burada yapılan faaliyet birbelediye faaliyeti değil bir vakıf faaliyeti değil bu toplumsal bir faaliyettir. Bu merkezin varlığını verimli bir şekilde devam ettirebilmesi için ve toplumumuzdaki otizmli bireylere en iyi faydayı sağlayabilmesi için tanıtmamız ve sürekli canlı tutmamız gerekiyor” dedi.

"Kendi çapımızda yaraya merhem olma çabası içindeyiz"

AK Parti 23.ve 24. Dönem Milletvekili Mustafa Kabakcı da, "Burası bize emanet edilen çocukların bulunduğu bir yer. Şükürler olsun ki Türkiye gelişiyor düne kadar evinde tutulup toplumdan izole bir şekilde bulunan bireyler sahibiydik. Şimdi devletimizin, milletimizin imkanlarıyla bu çocuklara bizim çocuklarımıza imkanlar sunuldu çok önemli mesafeler kat edildi” şeklinde konuştu.

Türkiye’de otizm sektöründe görev yapan vakıf ve rehabilitasyon merkezlerinin çok sınırlı olduğuna dikkat çeken Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi Vakfı Başkanı Mustafa Ak, fiziki ve eğitim imkanlarıyla SOBE’nin alanında çok büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Yaklaşık 2,5 yıl önce vakıf bünyesinde mütevelli heyetinin oluştuğunu ifade eden Ak, otizmin ne olduğu konusunda bir çok kişinin sonradan bilgi sahibi olduğunu belirterek, “Vakfımız kurumsallaşma adına şu an önemli adımlar atmaktadır. Haftada 40 saat ders uygulamasına başlayacağız. Bir çocuğumuza verilen emek 3 ay gibi kısa sürede bir başlangıç olarak kendini göstermektedir. Derslerimizin yüz yüze yapılmaktadır. Bu oluşturduğumuz model Türkiye’ye örnek olma yolundadır. Özelde otizm olarak yola çıktık fakat tüm engelli gruplara bakış açımız değişti. İşin içine girince şunun farkına vardık; toplumumuzda düzenlemelerinin yüzde 90’ından fazlası sağlıklı insanlara yöneliktir. Kendi çapımızda yaraya merhem olma çabası içindeyiz. Bu slogan yarışması yeni ufuklara yol açacaktır. Destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ve içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında tanıtım gezisi yapıldı.

Slogan Yarışması için başvurular 8-24 Mart tarihleri arasında sobeorg.tr adresinden yapılacak. Yarışmada birinci olan slogan 5 bin TL ve başarı belgesi, ikinci olan slogan 3 bin TL ve başarı belgesi, üçüncü olan slogan bin TL ve başarı belgesi kazanacak. Yarışma sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde sobeorg.tr adresinden duyurulacak. Ödül töreni ise 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde SOBE’de gerçekleştirilecek.