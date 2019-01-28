Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti Elazığ’da yaşlı bir adam, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Şehit Aydın Özdemir Sokak’ta bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Sait Duran’dan haber alamayan çocukları eve gitti. Evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunan Duran, haber verilen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesine kaldırıldı. Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğalgazdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ileri sürülen Duran’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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