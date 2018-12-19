Sobadan zehirlenen genç kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Beyören Mahallesi Deveağıl Yaylası’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 1 yıllık evli olan Deniz K., eşi Cennet K. ve bebekleri E.K. evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olayda, anne Cennet K. evde hayatını kaybetti. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen Deniz K. ve 7 aylık bebeği E.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cennet K’nin cansız bedeni de evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.