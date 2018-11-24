Sobadan zehirlenen eşlerden biri hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen olay, Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi’ndeki Seyran Apartmanın 4.katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zehra Akyol (65) ve Fevzi Akyol (69) çiftinden haber alamayan yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile 4.kattaki dairenin balkon kapısından içeri giren sağlık ekipleri çiftin hareketsiz yattığını görünce hemen çifte müdahale etti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Zehra Akyol, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşi Fevzi Akyol’un ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eşi tedavi altına alındı

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edilen Fevzi Akyol’un cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Zehra Akyol ise Manisa Özel Spiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.