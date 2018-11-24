THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sobadan zehirlenen eşlerden biri hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 69 yaşındaki Fevzi Akyolhayatını kaybederken, eşi Zehra Akyol tedavi altına alındı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 00:38
Sobadan zehirlenen eşlerden biri hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen olay, Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi’ndeki Seyran Apartmanın 4.katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zehra Akyol (65) ve Fevzi Akyol (69) çiftinden haber alamayan yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile 4.kattaki dairenin balkon kapısından içeri giren sağlık ekipleri çiftin hareketsiz yattığını görünce hemen çifte müdahale etti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Zehra Akyol, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşi Fevzi Akyol’un ise hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Eşi tedavi altına alındı

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edilen Fevzi Akyol’un cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Zehra Akyol ise Manisa Özel Spiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 00:38
  1. Manisa
  2. soba zehirlenmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeki otomobil aniden alev aldı
    1. Seyir halindeki otomobil aniden alev..
    2. Olay yorum! "Hakem talimat almış"
    3. Sobadan zehirlenen eşlerden biri..
    4. Türkiye'ye ikinci sondaj gemisi çok..
    5. Almanya göz boyuyor: Suudilere yapılan..
    6. "BodRUN Ultra Maratonu" başladı
    7. Maçın ardından
    8. "Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa..
    9. "Kelimeler tükenmiştir"
    10. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    11. Kore gazisini dolandıran alçaklar..
    12. Almanya'da Mölln faciasının 26. yılı
    13. Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro..
    14. Curlingde bronz madalya
    15. Kajunun faydaları nelerdir?
    16. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    17. Bebeklerde burun tıkanıklığı varsa.....
    18. İşte diyabet dostu besinler
    19. Yeşil çay strese iyi geliyor
    20. ABD'li senatörden flaş açıklama: Trump..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...