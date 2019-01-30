0553 313 94 23

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı öldü

Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki zihinsel engelli kızı hayatını kaybetti

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:14
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve zihinsel engelli kızı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Servet A. ile 45 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma A'dan üç gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın beraber yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi.

Ekipler, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerince sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen anne ve kızının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:14
  1. 2 ölü
  2. Karbonmonoksit Zehirlenmesi
  3. kayseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den BMGK'ya sert tepki
    1. Türkiye'den BMGK'ya sert tepki
    2. Galatasaray'da flaş 'Serdar Aziz'..
    3. Juncker'den Brexit için risk uyarısı
    4. Ankara'daki FETÖ operasyonunda 5..
    5. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    6. Trump açıkladı: ABD istihbaratı İran'a..
    7. MTV 2019 ilk taksit için son ödeme..
    8. Niğde'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    9. Oyuncak kamyonun üzerine düşen bebek..
    10. "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem..
    11. Uluslararası denetim firması..
    12. Makedonya Başbakanı Zaev'sden AB..
    13. Amatör Futbolcular Federasyonundan..
    14. MGK toplantısı sona erdi!
    15. Taksim Camii'nin minare külahı..
    16. Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. "Bursaspor deplasmanı zor olacak"
    19. MGK toplantısı sona erdi
    20. Galatasaray, Diagne'nin transferi için..
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!