Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı Mardin’in Midyat ilçesinde iki aileden toplam 7 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Mardin’in Midyat ilçesinde iki aileden toplam 7 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Midyat’a bağlı Yolbaşı ve Ortaçarşı mahallelerinde, 2 ayrı aileden toplamda 7 kişi soba zehirlenmesi vakası ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye kaldırılan G.C., Y.C., F.C., K.C., H.A., S.D., Ö.A.D. tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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