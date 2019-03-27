0553 313 94 23

Sobadan sızan gaz üç kişinin ölümüne neden oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:41
Sobadan sızan gaz üç kişinin ölümüne neden oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Bandırma’nın Doğruca Mahallesi’nde aynı evde yaşayan 4 kişilik ailenin 3 ferdi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde aynı odada uykuya dalan yaşlı çift ve kızları odalarında bulunan sobadan sızan gazdan zehirlendi. Sabah aileden haber alamayan komşuları evi kontrol ettiklerinde acı olayla karşılaştı. Komşularının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi ardından evde ikamet eden ve aynı odada uyuyanİ.İ (75), Z.İ. (71) ve kızları A.Ç.(46)’nin sobadan sızan gazdan hayatlarını kaybettikleri, evin başka bir odasında yatan H.Ç. (25) ’nin ise sızan gazdan şans eseri etkilenmediği öğrenildi.


Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda hayatını kaybeden üç kişinin Doğruca Mahallesi’nde toprağa verilecekleri öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından kabul edilemez"
    1. "ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından..
    2. Sivassporlu futbolcular Ulu Cami’yi..
    3. Ağrı'da kimsesiz düzensiz göçmen..
    4. Yalçın: “Tuzaklara karşı dalgakıran..
    5. Üniversite öğrencileri fidan dikti
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi..
    8. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza..
    9. Hırsızlık şüphelisi kadının doğum..
    10. "Türkiye'de en az 100 bin Rus var"
    11. Karabük'te orman yangını
    12. Başkan Sakallıoğlu öğrencilerle bir..
    13. Otomobilin motoruna giren kedi,..
    14. Bursa'daki darbe girişimi davasında..
    15. Rusya o ülkeye askeri üs açıyor!
    16. Venezuela Meclisi: “Rus askeri varlığı..
    17. ‘Doğada hepimize yer var’ sergisi..
    18. Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy’den..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. AK Parti’li Dinç: “Tarım Bakanımız..
    21. Beytekin: "Samsun’a yurt içinden ve..
    22. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    23. Bakan Pekcan: "Türkiye’de biz kağıtsız..
    24. Büyükelçi Berger’den Büyükşehir..
    25. Alman basını yazdı! O ülkeye ambargo..
    26. Alan, Fevkani köprüaltı esnafını..
    27. "Doğal gaz ve elektrikte önümüzdeki..
    28. Dabakhane Mescidi, 119 yıl sonra..
    29. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü,3..
    30. İstanbul Arel Üniversitesi, Gökhan..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek