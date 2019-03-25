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Sobadan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa’da gece saatlerinde bir evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:02
Sobadan çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa’da gece saatlerinde bir evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Dar sokaklardan ve köşe başlarındaki araçlardan olay yerine gitmekte zorlanan itfaiye ekipleri, yangına müdahaleyi, ikametin tek yolu olan 1 metre genişliğindeki merdivenlerden yaptı.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil binanın alt katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamette tek başına yaşayan Sadriye A.’nın (63) evde bulunduğu sırada sobadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede evi saran dumanları fark eden Sadriye A. kendisini dışarıya atarak komşularına haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı dar sokaklardan ve köşe başlarına park eden araçlar yüzünden olay yerine gitmekte zorluk yaşarken, mahalleli yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ikametin tek yolu olan yaklaşık 1 metre genişliğindeki merdivenlerden hortum salarak yangına müdahale etti. Dumanlardan etkilenen Sadriye A. ve 2 mahalleli, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından, yangın tamamen söndürüldü. Balyozla dairenin kapı eşiklerini kırarak su kanalı açan komşular, dairenin içindeki suyu boşaltmaya çalıştı.


Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:02
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