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Sobacı’dan doktor istifalarıyla ilgili açıklama

Çorum İl Sağlık Müdürü Opr.

26 Şubat 2019 Salı 18:37
Sobacı’dan doktor istifalarıyla ilgili açıklama

Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, bazı basın yayın kuruluşlarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden son iki ay içerisinde 40 doktorun istifa ettiği ve hizmetlerin aksadığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.


1 Ocak2018 ila 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Romatoloji-Endokrinoloji-Hematoloji ve Gastroenteroloji kliniklerinde 1’ er hekim olmak üzere toplamda 4 öğretim görevlisinin istifa ettiğini açıklayan İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, belirtilen tarihler arasında toplamda 19 öğretim görevlisi uzman hekimin hastanede göreve başladığını bildirdi.


Sağlık Bakanlığı kadrosunda ise 39 uzman hekim, bakanlığın açtığı iller arası nakil ve tayin dönemlerinde hastaneden ayrılırken 37 uzman hekimin de yine açılan tayin dönemlerinde hastanele tayin olarak görevlerine başladığını kaydeden Sobacı, haberlerdeki 2 ayda 40 doktor istifa etti iddiasının gerçekleri yansıtmadığını savundu.


Hastanede günlük ortalama 4 bin 500 ila 5 bin poliklinik hizmeti verildiğini anlatan Sobacı, “Günlük 100 poliklinikle hizmet vermekte olan hastanemizde hekim başına 120 ila 150 hasta muayenesi düşüyor iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde nükleer tıp, gastroenteroloji, çocuk endokrinoloji, çocuk kardiyoloji, romatoloji-hematoloji, göğüs cerrahi ve onkoloji kliniklerinde hekim bulunmadığı iddia edilmektedir. Çocuk Kardiyoloji ve Romatoloji kliniği dışında belirtilen kliniklerde hekimlerimiz bulunmakta olup vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Hastalıkları, Radyoloji branşları başta olmak üzere hastanemizin ihtiyacı olan branşlarla ilgili taleplerimiz Valimiz, Milletvekillerimiz ve Sağlık Müdürümüz tarafından Bakanlığımıza herdevlet hizmet yükümlülüğü kurası öncesi güçlü bir şekilde iletilmiş olup, Bakanlığımız tarafından ilgili branşlara atama yapıldığı takdirde hastanemiz kadrosu daha da güçlenecek, ilgili branş hekimi eksikliği nedeniyle il dışı sevkler önlenerek hastalarımıza sunacağımız hizmet kalitesi daha da artacaktır” dedi.


Haberde hastalara ultrason çekimi için 8 ay sonraya randevu verildiği iddialarının da yer aldığını belirten Sobacı, “Hastanemizde ultrason çekim süresi 105 güne çıkmış olup; bu randevu gün süresinin bakanlık standartlarına indirilebilmesi ve hastalarımızın mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Müdürlüğümüz tarafından ultrasonografi hizmet alım ihalesine çıkılmıştır. Haberde iddia edilen 8 aylık süre oldukça abartılıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Mevcut durumda hastanemizde 104 öğretim görevlisi, Sağlık Bakanlığı kadrosunda 115 uzman hekim, 35 asistan hekim ve 24 pratisyen hekim olmak üzere 278 hekim görev yapmaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:37
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