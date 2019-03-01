Snowkite Dünya Kupası
Erciyes'teki organizasyonun ilk gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarışmalar yapılamadı01 Mart 2019 Cuma 17:28
KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Snowkite Dünya Kupası 4. etabının ilk gününde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarışmalar yapılamadı.
Erciyes Tekir Kapı'da gerçekleştirilen, Snowkite Dünya Kupası 4. etap yarışmalarının ilk gününde sporcular, sabah saatlerinden itibaren pistte hazır bulundu.
Müsabakanın teknik heyeti rüzgarın sürekli yön değiştirerek esmesi nedeniyle yarışmaların yapılmasına onay vermedi. Müsabakalar hava şartlarının uygun olması durumunda yarın yapılacak.
Erciyes etabında, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye'den 100'e yakın sporcu mücadele edecek.
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