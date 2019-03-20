SNHR açıkladı! İşte Suriye'de koalisyon güçlerinin katliam rakamları

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR),DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye iç savaşına Eylül 2014'te müdahale eden ABD öncülüğündeki koalisyonun sebep olduğu sivil kayıplara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Koalisyonun Eylül 2014'ten bu yana Rakka ve Deyrizor illerine düzenlediği saldırılarda 924'ü çocuk, 656'sı kadın, toplam 3 bin 35 sivil öldü." ifadesi kullanıldı.

‘Kaotik ve rastgele’

Sivil kayıpların yüzde 32'si eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde verildiği belirten raporda, "Başkan Donald Trump döneminde saldırılar, 'kaotik ve rastgele' düzenlendi." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, "Obama dönemindeki saldırılarda, 194'ü çocuk, 294'ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivil yaşamını yitirdi." tespitinde bulunuldu.

Okullar ve sağlık tesisleri hedef alındı

Rapora göre ayrıca Trump döneminde ilk defa, silah olarak kullanımı yasak fosfor bombasıyla 5 saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rakka ve Deyrizor'da 182 yaşam merkezlerine (okul, cami, sağlık ocağı, kamp) saldırı düzenlendi.

Söz konusu merkezlere düzenlenen saldırılarda 25 okul ve 15 sağlık tesisi hedef alındı ve 560 bin sivilin evlerini terk etmesine sebep olundu.

ABD destekli YPG/PKK, dün az sayıdaki DEAŞ'lının elinde tuttuğu son bölgenin de ele geçirdiğini duyurmuştu.