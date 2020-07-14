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Teknoloji

Snapchat'ten Tik-Tok'a meydan okuma!

Son yılların popüler uygulaması olan Tik-Tok'un uygulama içinde gezinmede kolaylık sağlayan Vertical Swiping Motion özelliğinin,(dikey kaydırma) Snapchat uygulaması üzerinde denenmeye başlandığını iddia edildi. İddia üzerine Snapchat yetkilileri, Vertical Swiping Motion özelliğinin(dikey kaydırma)uygulama üzerinde test edildiğini doğruladı. Teste göre Snapchat,özelliğin topluluk içeriği için farklı, sürükleyici görsel formatları keşfetme deneylerinden biri olduğunu söylüyor.Yalnız şuan için sadece Snapchat Discover'da daha iyi gezinmeye odaklanıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:19:00 - 2020-07-14 17:40:15
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