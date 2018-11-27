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Sn. Gül’e takdimimdir

Gazetemiz okurlarından Hilmi Arıcan, "Sn. Gül'e takdimimdir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

27 Kasım 2018 Salı 14:51
Sn. Gül’e takdimimdir

Hilmi Arıcan

Sizi siyaset hayatınız boyunca uzaktan da olsa tanıdığım kadar çok dürüst beyefendi, vatanını seven Müslüman bir kişi olarak gördüm.

Yine de öylesiniz. Memleketimize hizmet etmek siyaset yapmak her Türk vatandaşı gibi tabii sizin de hakkınız. Beraber parti kurduğunuz Sayın Cumhurbaşkanımız kendi imkânı varken şu ölümlü dünyada evvela size kardeşim dedi en yüksek makama gelmenizi sağladı. Size karşı cepheden Cumhurbaşkanlığı teklifi geldiğini basından okuyordum. Arkadaşlarıma dahi söylüyordum. Abdullah Bey böyle bir teklifi kabul etmez. Sizin kendi sesinizden geniş mutabakat olsaydı aday olacaktım dediğinizi duyunca aklım durdu. Adeta aptallaştım.

Güzel yurdumuz için yapılacak bazı şeyler için sizin de fikirleriniz olabilir. Bu fikirlerinizi söylediniz de kurucusu olduğun partin size kardeşim diyen Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etmediler mi?

Geçmişte camileri yıkan, kapatan, Müslümanın başörtüsünü yasaklayan benim kahraman Türk askerime kurşun sıkan bu cennet vatanımızı bölmek için dış düşmanlarla anlaşanların oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilsen bir Müslüman olarak içine sindirebilecek miydin? Seçim neticesini siz de gördünüz yüzde 52’ye karşı kenetlenmiş o Müslüman halka karşı nasıl duracaktınız?

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:51
  1. Müslüman
  2. Türk vatandaşı
  3. Cumhurbaşkanlığı teklifi
  4. Türk askeri

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