Sn. Cumhurbaşkanımıza

Şevki Uçar

Orhantepe mah. Üsküdar Cad. No: 169, Ada: 515, Parsel: 73 Cevizli Kartal/İSTANBUL’da bulunan etrafı emniyet için çevrilmiş çamlar içinde ve halen içinde çeşitli kurumlarda çalışan memurların ikamet ettiği 12 tane tek katlı, bir tane 4 katlı çift daireden oluşan Tekel lojmanları için daha önce de makamınıza dilekçe sundum.

Bu dilekçede lojmanların kadın, yaşlı ve çocuk sığınma evi olarak kullanılmasını talep ettim. Bu yer için devletimizin çeşitli kurumlarına verdiğim dilekçeler sonucunda İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar il Müdür yardımcısı Arzu Gür hanımefendi ve daha sonra da Ankara Bahçelievler Aile Sosyal Politikalar personeli Dursun Mehmet Danışan bu mevkiye gelerek yerin incelemesinde bulundular. Fakat buranın Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/06/2012 tarihli ve 2012/89 sayılı kararı ile Adalet Bakanlığı’na tahsis edilmek üzere 31/01/2013 tarihinde Maliye Hâzinesine devredildiğini öğrenmiş oldum.

Sayın Cumhurbaşkanım aileye önem verdiğinizi bilerek; Adalet Bakanlığına vereceğiniz talimatla, şiddet gören fakat elinden bir şey gelemeyen, sığınacak bir dalı yuvası olmayan kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız için bu yerin sığınma ve huzur evi olarak kullanılmasını rica ediyorum.