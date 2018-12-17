Sn. Cumhurbaşkanım

Tamer Akova

17/25 Aralık yargı darbesi kalkışmasından sonra kamu kurumuna ücretsiz dağıtılan dönemin Zaman gazetesinin kamu kurumuna dağıtılmasın diye AK Parti Hükümetimizi ve devletimi desteklemek için bir ıslak imzalı yazıyı Ankara’ya gönderir göndermez FETÖ’cü savcı ve hakim bana kumpas hazırladılar ve tarafıma zekice hazırlanmış kumpas neticesinde; “sen misin Zaman gazetesi dağıtımını engellemek isteyen zavallı AK Partili” dercesine 10 ay hapis cezası verdiler. Bu hapis cezası benim şahsımın dışında AK Parti ve camiasına verilmiş bir ceza olarak düşünün lütfen. Ben sırf Cumhurbaşkanımı ve AK Parti hükümetimizi desteklemek düşüncesi ile kamu kurumuna dağıtılan Zaman gazetesinin dağıtılmasının engellenmesi yazısından dolayı haksızca, zalimce ve taraflı bir şekilde FETÖ’nün hain ve alçak terörist savcı ve hakimleri tarafından cezalandırıldım. AK Parti hükümetimiz bu almış olduğum ertelemeli hapis cezasını sırf bu tutuklanan terörist savcı ve hakimler tarafından verilen 10 ay hapis cezamın yok hükmünde sayılması için bir an önce biz FETÖ yargı mağdurlarına adalet gereği elini uzatması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda AK Parti hükümetimizden bir düzenleme veya yasa çalışması bekliyoruz.

Saygılarımla.