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CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı! Gece yarısı gelen mesajla öğrendiler

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, personelin işine gece yarısı sms atarak son veriyor. Bu şekilde işten çıkarılanların sayısı 1.750'yi bulacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:35
CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı! Gece yarısı gelen mesajla öğrendiler

31 Mart’taki seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Zeydan Karalar, göreve geldikten sonra 10 Mayıs’ta başta İnsan Kaynakları ve eğitim Daire Başkanlığı olmak üzere belediye bünyesindeki; Ulaşım A.Ş., Altın Koza A.Ş., Yeni İmar A.Ş., ÇUFAŞ A.Ş. ve BELDETAŞ’a yazı gönderip, bin 750 kişinin işten çıkartılması talimatını verdi.

“Bin kişi işinden edildi"

Geçen ay 370 kişi çıkarılırken işten çıkartılan bu kişilerin, ‘işsizlik maaşı’ alamaması içinde ‘İş Kanunu’nun 29. maddesi devreye konuldu. Belediye son olarak çalışanlara işten çıkarıldığını gece geç saatlerde cep telefonlarına yolladığı SMS’lerle bildirmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Bankamatik işçisi kamuflajıyla yaklaşık bin kişi işinden edildi" diye konuştu.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:35
  1. CHP Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. işçi kıyımı
  3. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. Zeydan Karalar

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