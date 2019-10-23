0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriye Mili Ordusu'nun toplam şehit sayısı belli oldu

Terör koridorunu yok etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, operasyonlarda toplam 93 şehit verdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriye Mili Ordusu'nun toplam şehit sayısı belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) operasyonlarda toplam 93 asker şehit düştü, 357 asker yaralandı.

SMO askerleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Teröristlerin tünellerini dikkatle arıyorlar

 Daha önceki adı Özgür Suriye Ordusu olan SMO güçleri, güvenlik çalışmalarında teröristlerin tuzakladığı çok sayıda bomba etkisiz hale getirilirken, YPG/PKK’nın kullandığı tünelleri dikkatle aramayı sürdürüyor.  

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu, teröristlerle şiddetli çatışmalara girdiği harekat süresince toplam 93 şehit verdi, 357 askeri yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim’de yaptığı konuşmasında SMO'nun "gerçekten kahramanca bir mücadeleyle terör örgütünün yerleşim yerlerinden temizlenmesinde büyük başarılar gösterdiğini" söylemişti.   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, ”Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. SMO
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  5. Özgür Suriye Ordusu
  6. YPG/PKK
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  9. AA Editör Masası
  10. Suriye Milli Ordusu (SMO)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    1. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    2. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
    3. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    5. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    6. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    8. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    9. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    10. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    12. Galatasaray'da Küfür krizi!
    13. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    14. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    16. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    17. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    18. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    19. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    20. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi