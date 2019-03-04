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SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret

Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık, Başkan Zeki Toçoğlu’nu makamında ziyaret etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:43
SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret

Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık, Başkan Zeki Toçoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ertuğrul Kocacık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sakarya SMMMO yönetimi ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, “Uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Şehrimizde oluşan bu enerjinin bizi güçlü ve farklı kıldığına inandık ve şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Bu vesile ile tüm muhasebecilerimizin Muhasebeciler Haftası’nı kutluyorum” dedi.


Tüm oda üyelerinin Muhasebeciler Haftası’nı kutlayan Başkan Toçoğlu, SMMMO Başkanı Kocacık ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Kocacık, Başkan Toçoğlu’na günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.



“Teşekkür ederiz”


Sakarya SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, “1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Başkanımız Zeki Toçoğlu’nu ziyaret ederek, destek ve katkıları için teşekkür etmek istedik. Her zaman yanımızda olan, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalar gerçekleştiren Başkanımız Zeki Toçoğlu’na şehrimize kattığı değer için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:43
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