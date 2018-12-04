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SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki ateşkes ihlallerini kınadı

SMDK, Esed rejimi ve onun safında çatışan İran destekli yabancı terörist grupların İdlib'e süren saldırılarını kınadı

04 Aralık 2018 Salı 12:08
SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki ateşkes ihlallerini kınadı

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Soçi mutabakatıyla İdlib'de sağlanan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı.

SMDK, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e yönelik devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, rejim ve İranlı destekli terörist grupların, İdlib'in güney kırsalındaki bölgelere yönelik saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Saldırılar sonucu Cercenaz ve Al Tuh bölgelerinden on binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu olarak rejimin bu ihlallerini ve suçlarını kınıyoruz. Uluslararası toplumun bütün kesimleriyle ateşkes anlaşmasını yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtiriz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, rejimin ateşkese uyması için uluslararası baskının yapılması gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

İdlib'deki ateşkesin sağlanması için varılan Soçi mutabakatının 17 Eylül'de imzalanmasından bu yana rejimin devam eden saldırılarında toplam 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:08
  1. Esed
  2. kınama
  3. SMDK

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