Smartwings uçağı Budapeşte’de acil iniş yaptı Çekya havayolu şirketi Smartwings yolcu uçağı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de acil iniş yaptı.

Çekya havayolu şirketi Smartwings yolcu uçağı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de acil iniş yaptı.

Çekya havayolu şirketi Smartwings’e ait Boeing 737-400 yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin Liszt Ferenc Havaalanı’na acil iniş yaptı. Budapeşte Havaalanı’ndan yapılan açıklamada uçağın iniş takımlarının zarar görmesi üzerine acil inişin gerçekleştirildiği bildirildi.

Smartwings’e ait Boeing 737-400 uçağı 151 yolcu ve 9 mürettebatıyla Mısır’ın Hurghada şehrine gitmek üzere havalanmıştı. Budapeşte’ye dönen uçak başarılı bir iniş yaptı.

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