Smart Enerji halka arz için onay aldı

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. onaylı izahnamesi de bugün yayınlandı. Detayları haberimizde!

Smart Enerji Talep Toplama Ne Zaman?

Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart (Çarşamba-Perşembe-Cuma) olarak belirlendi. Bu tarihlerde SMRTG işlem koduyla 09.00-17.00 saatleri arasında QNB Finans Yatırım MD ve TSKB konsorsiyum liderliğinde izahnamede açıklanan banka ve aracı kurumlardan talepte bulunabilecek.

Dağıtım Şekli Eşit mi Oransal mı?

Onaylı izahnamede yer alan bilgiye göre dağıtım şekli 1000 lot ve altı / 1001 lot ve üstü şeklinde ORANSAL. Açıklamaya göre ek pay satışı hariç 31.840.000 nominal değerli payların tahsisat oranları şu şekilde :

Bireysel Yatırımcı (1000 lot ve altı) : 6.368.000 lot (%20)

(1000 lot ve altı) : 6.368.000 lot (%20) Yüksek Başvurulu Yatırımcı (1001 lot ve üstü) : 12.417.600 lot (%39)

(1001 lot ve üstü) : 12.417.600 lot (%39) Grup Çalışanları : 318.400 lot (%1)

: 318.400 lot (%1) Yurt içi Kurumsal Yatırımcı : 12.736.000 lot (%40)

Halka Arzda Fiyat, Pay ve Arz Büyüklüğü Ne?

Smart Enerji pay adet fiyatı 14,00 TL ; dağıtılacak pay adeti de 25.500.000 lot sermaye artırımı, 6.340.000 lot ortak satışı ve 6.368.000 ek satış olmak üzere toplam 38.208.000 lot olarak planlanmıştır. Dağıtımı planlanan payların hepsinin satılması halinde de arz büyüklüğü 534.912.000 TL olacaktır. Arz gelirinin kullanılacağı alanlar şöyle;

Hücre Yatırımı (%30-35)

İşletme Sermayesi (%30-35)

Yeni Yatırımlar (%20-25)

Ar-ge ve Ür-ge Yatırımları (%3-5)

Girişim Firmalarına Yatırım (%3-5)

Dikey Entegrasyon (%2-3)

Şirketin Son 3 Yıla Göre Varlıkları ve Mali Tablosu Nasıl?

2019-2020 yılları ve 2021 yılı 3.çeyrek raporuna göre mali tablo sırasıyla şu şekilde :

Dönen Varlıklar : 334.871.701 – 500.880.569 – 570.977.117

Duran Varlıklar : 61.681.717 – 77.177.364 – 100.629.875

Toplam Varlıklar : 396.553.418 – 578.057.933 – 671.606.992

Kısa Vadeli Yükümlülükler : 290.704.008 – 439.247.657 – 500.860.948

Uzun Vadeli Yükümlülükler : 89.103.294 – 64.783.958 – 31.955.196

Özkaynaklar : 16.746.116 – 74.026.318 – 138.790.848

Brüt Kârı : 89.358.142 – 120.579.850 – 69.436.241

Faaliyet Kârı : 9.867.568 – 58.878.825 – 37.174.275

Dönem Kârı : 10.593.246 – 57.741.901 – 27.405.456

Önemli Taahhütler Neler?