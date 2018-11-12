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SMA hastalığı ilaçları devlet karşılayacak mı? SMA hastalarına Sağlık Bakanlığın'dan müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları için son dakika müjdesini verdi. Bakan Koca, “SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
SMA hastalığı ilaçları devlet karşılayacak mı? SMA hastalarına Sağlık Bakanlığın'dan müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları için son dakika müjdesini verdi. Bakan Koca, “SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." dedi.

SMA Türkiye'de bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olmak üzere dört evreli bir hastalık. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları olan bu hastalık, kuvvette azalma, yutkunma ve çiğneme bozukluğu, solunum güçlüğü gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Hastalığın ilaçla tedavisi mümkün ancak Türkiye’de sadece Tip 1 SMA hastalarının kullandığı ilaç geri ödeme kapsamında yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
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