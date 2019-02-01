0553 313 94 23

SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceğini açıkladı - Bakan Selçuk: - "SMA hastalığının tip 1, tip 2 ve tip 3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak"- "SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar hali hazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik"

01 Şubat 2019 Cuma 09:31
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda SMA hastaları için müjdeyi duyurduğunu, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıkladığını anımsatan Selçuk, bu açıklamanın ardından geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibarıyla başlandığını belirtti.

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Selçuk, SUT'taki yeni düzenlemelerle birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400'e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562'ye ulaştığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlarımızın ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, "Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar hali hazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz."

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini aktaran Selçuk, "SMA hastalığının tip 1, tip 2 ve tip 3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye'de üretilmesi olduğuna işaret eden Selçuk, ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa, vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, SUT kapsamında geri ödeme listesine alınan ilaçlar, başta SMA olmak üzere, kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik arttırılırken, biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:31
  1. aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Sağlık Uygulama Tebliği
  4. SMA hastaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş bırakma eylemi
    1. Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş..
    2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava..
    3. Hava Kuvvetleri'nde 11 pilota gözaltı!
    4. Burdur'da midibüs devrildi: 6 yaralı
    5. Döviz kurları
    6. SMA hastaları ilaçlarını bugünden..
    7. Marmara'da sıcaklık artıyor
    8. Voleybol: Haftanın programı
    9. HDP resmen açıkladı: Bizim çizgimize..
    10. Basketbol: Haftanın programı
    11. Askerlik düştü mü son dakika..
    12. Terör suçundan 28 yıldır aranan zanlı..
    13. Dolar yılın en düşük seviyesinde!
    14. Küresel piyasalar ocak ayını hızlı..
    15. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    16. "Mehmetçik'in yeni süngüsü" göreve hazır
    17. İstanbul'da "bahis ve şans oyunları"..
    18. Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde..
    19. Serbest piyasada döviz açılış..
    20. ABD'den Gana'ya vize kısıtlaması
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Venezuela'ya 2 uçak dolusu altın gönderildi
    Venezuela'ya 2 uçak dolusu altın gönderildi
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki