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SMA hastaları bugünden itibaren ilaçlarını alabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler" açıklamasında bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 08:50
SMA hastaları bugünden itibaren ilaçlarını alabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibarıyla başlandığını belirtti.

Karar, Resmi gazetede dün gece yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda, SMA hastaları için müjdeyi duyurmuş, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıklamıştı.

"10 ilacı daha listeye aldık"

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400’e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562’ye ulaştığını açıkladı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar; başta SMA olmak üzere, kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak, erişilebilirlik arttırıldı. Ayrıca biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vatandaşlarımızın ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, "Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır." dedi.

"Yoğun ve hassas bir süreç yönettik"

Bakan Selçuk, "SMA hastalarımız için Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz." dedi.

"Tip1, tip2 ve tip3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz"

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “SMA hastalığının tip1, tip2 ve tip3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiç bir sorun olmayacak.” dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye’de üretilmesi olduğunu belirtti. Ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını dileyen Bakan Selçuk, yeni düzenlemenin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 08:50
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Resmi Gazete

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