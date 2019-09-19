Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı takip UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı takip…

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı takip… CANLI MAÇ SONUCU: 0-0 Slovan Bratisyava D. Greif M. Abena J. Medvedev V. Bozhikov Vernon J. de Kamps I. Rabiu D. Holman Mohammed Rharsalla A. Šporar D. Dražić Beşiktaş L. Karius Víctor Ruíz Douglas Pereira Pedro Rebocho D. Vida Mohamed Elneny G. N'Koudou A. Ljajić Dorukhan Toköz Abdoulay Diaby Umut Nayir

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