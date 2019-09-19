Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı takip
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı takip…19 Eylül 2019 Perşembe 22:01
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı takip…
CANLI MAÇ SONUCU: 0-0
Slovan Bratisyava
D. Greif
M. Abena
J. Medvedev
V. Bozhikov
Vernon
J. de Kamps
I. Rabiu
D. Holman
Mohammed Rharsalla
A. Šporar
D. Dražić
Beşiktaş
L. Karius
Víctor Ruíz
Douglas Pereira
Pedro Rebocho
D. Vida
Mohamed Elneny
G. N'Koudou
A. Ljajić
Dorukhan Toköz
Abdoulay Diaby
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