Slovakya’nın 2019 AGİT Dönem Başkanlığı

VİYANA (AA) - Slovakya Dışişleri BakanıMiraslov Lajcak, ülkesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığında, mevcut çatışmaların çözümüne yoğunlaşacağını belirterek, "Ukrayna ve çevresinde yasa dışı ilhak edilen Kırım'da kriz sürüyor. Kerç Boğazı'nda yaşanan gelişmeler büyük bir kaygının oluşmasına neden oluyor. Avrupa ve dışından çok sayıda insan bu donmuş çatışmaların etkisi nedeniyle ciddi şekilde acı çekiyor." dedi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'daki AGİT konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Lajcak, dönem başkanlığı süresince ülkesinin önceliklerini açıkladı.

Lajcak, öncelikli olarak AGİT bölgesinde hali hazırda sürmekte olan sorunlara ilişkin çözümler bulma yolunda çalışacaklarını ifade ederek, Slovakya'nın sloganının "Slovakya 2019 İnsanlar için, diyalog için, istikrar için" olduğunu dile getirdi.

AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen ülkesinin 3 ana başlık üzerine yoğunlaşacağını belirten Lajcak, "çatışmaların önlenmesi, hafifletilmesi ve çatışmalara yönelik arabuluculuğun yanı sıra krizden etkilenen insanlara odaklanılacağını", "etkin çok taraflılığın geliştirileceğini" ve "güvenli bir geleceğin sağlanması" için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.



Lajcak, özellikle Ukrayna ve Kırım sorununa dikkati çekerek, "Ukrayna ve çevresinde yasa dışı ilhak edilen Kırım'da kriz sürüyor. Kerç Boğazı'nda yaşanan gelişmeler büyük bir kaygının oluşmasına neden oluyor. Avrupa ve dışından çok sayıda insan bu donmuş çatışmaların etkisi nedeniyle ciddi oranda acı çekiyor." görüşünü paylaştı.



AGİT'in söz konusu sorunların çözümüne ilişkin elindeki mekanizmaları daha verimli kullanması gerektiğinin altını çizen Lajcak, yapıcı diyalogların yanı sıra güvenlik alanında iyi yönetişim ve reformların hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu, güvenlik alanında kadınların daha fazla yer alması için çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

- Güvenli gelecek

Lajcak, Slovakya olarak kriz bölgelerinde yürütülen gözlem çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini, AGİT'in Ukrayna'da yürüttüğü Özel Gözlem Misyonunu her yönüyle destekleyeceklerini ifade etti.



Slovakya'nın üzerinde duracağı bir başka ana başlığın ise "güvenli gelecek" olduğunu vurgulayan Lajcak, teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve enerji alanındaki yeniliklerin güvenlik alanında nasıl tehlikeler oluşturabileceğinin henüz bilinmediğini, bu alana yönelik çalışmaların hızlandırılması yönünde teşvik edici bir tutum sergileyeceklerini söyledi.



Lajcak, ülkesinin dönem başkanlığı süresince çeşitli alanlarda konferanslar düzenleneceğini ve gençlere yönelik çalışmalar yapılacağını anlattı.



-Etkili çok taraflılık



AGİT üyesi 57 ülkenin terörden iklim değişikliğine kadar çok sayıda sorun karşısında tek başına mücadele veremeyeceğine işaret eden Lajcak, "Bu dönem başkanlığında, ne kadar güç olursa olsun Slovakya çok taraflılığı uygulama çabası içinde olacak. Mevcut sorunlara ilişkin hem içeride (AGİT bünyesinde) hem de dışarıda diyaloglar geliştireceğiz." görüşünü paylaştı.

- Bütçe sorunu

Lajcak, AGİT'in 2019 bütçesinin kabul edilmesine ilişkin kararın çıkmasında bir üye ülkenin onay vermemesi nedeniyle sorun yaşandığını kaydetti.



AGİT'in bütçe sorununu çözememesinin bütün üye ülkeleri olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Lajcak, bütçe görüşmelerinin basit bir sorun olmadığını, bu durumun teşkilatın her alanda yapacağı çalışmaları olumsuz etkilemesinin yanı sıra organizasyonun gücünü zayıflatacağının altını çizdi.

